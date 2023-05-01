Комплекс уже у нас и вступил на боевое дежурство. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Напомним, что сейчас западные союзники Украины активно поставляют системы ПВО, которые смогли защитить гражданское население от российского ракетного террора.
Современная защита против ракет
Жданов заметил, что IRIS-T – это противоракетный комплекс среднего радиуса действия.
Это последнее слово в науке и технике среди таких комплексов среднего радиуса действия. Я имею в виду, что разработка современная и такого комплекса даже нет на вооружении в Бундесвере (Вооруженные силы Германии — 24 Канал),
– подчеркнул военный аналитик.
Жданов об усилении украинской ПВО: смотреть видео
Германия усиливает украинскую ПВО
- Первую установку IRIS-T наше государство получило в октябре 2022 года. Сейчас министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение второй установки. Она, в частности, повысит возможность борьбы с крылатыми ракетами.
- Дальность поражения установки составляет до 40 километров. Она содержит комплекс современных радиолокационных станций, которые видят вражеские цели на расстоянии 250 километров в любую погоду. К тому же для этой ПВО нет мертвых зон пуска.
- Кроме того, Германия недавно передала Украине 8 грузовиков Zetros, до этого еще 76 машин. Также известно, что Украина получила 2 грузовика с восемью раскатными контейнерами.