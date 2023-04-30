Следует отметить, что Германия обещала Украине 4 таких установки. 19 апреля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила от Германии второй зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

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Что известно о передаче Украине новой техники

Федеральное правительство Германии объяснило, что Украине передали два зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Также отметили, что перед этим уже была передана одна система ПВО.

На сайте Бундестага заверили, что дополнительно передали Вооруженными Силами Украины еще восемь грузовиков Zetros. Перед этим в Украину доставили еще 76 машин.

Также Украина получила два грузовика 8×6 с восемью раскатными контейнерами.

Стоит отметить, что министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о передаче Украине установки IRIS-T, уверял, что она повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. Алексей Резников поблагодарил за установку немецких партнеров.

Тогда глава Минобороны Украины пояснил, что Украине нужно больше переносных зенитно-ракетных комплексов.

Кратко об IRIS-Т