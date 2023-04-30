Следует отметить, что Германия обещала Украине 4 таких установки. 19 апреля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила от Германии второй зенитный ракетный комплекс IRIS-T.
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Что известно о передаче Украине новой техники
Федеральное правительство Германии объяснило, что Украине передали два зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Также отметили, что перед этим уже была передана одна система ПВО.
На сайте Бундестага заверили, что дополнительно передали Вооруженными Силами Украины еще восемь грузовиков Zetros. Перед этим в Украину доставили еще 76 машин.
Также Украина получила два грузовика 8×6 с восемью раскатными контейнерами.
Стоит отметить, что министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о передаче Украине установки IRIS-T, уверял, что она повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. Алексей Резников поблагодарил за установку немецких партнеров.
Тогда глава Минобороны Украины пояснил, что Украине нужно больше переносных зенитно-ракетных комплексов.
Кратко об IRIS-Т
- Германия заявила о передаче Украине 4 систем противовоздушной обороны IRIS-Т в октябре 2022 года.
- ЗРК IRIS-Т SLM – среднего действия, его дальность поражения – до 40 километров, максимальная высота – до 20 километров. Также система противовоздушной обороны содержит комплекс современных радиолокационных станций, которые способны видеть вражеские цели на расстоянии 250 километров в любую погоду.
- Для этой ПВО нет мертвых зон пуска – ракета вылетает вертикально, и сразу может лететь в любую сторону. Следует отметить, что недостатком зенитного ракетного комплекса является то, что запускать ракеты она может только с места.
- Установки IRIS-Т можно использовать практически на любой местности, поскольку они могут иметь колесную базу 8х8 или гусеничное шасси. Подробнее об этих установках – читайте по ссылке.