По данным немецкого издания, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны был доставлен в Украину ориентировочно 16 апреля. Первую установку IRIS-T Киев получил еще в октябре 2022 года.

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Что известно о второй установке IRIS-T в Украине.

Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T прибыл в Украину ориентировочно несколько дней назад – 16 апреля. Вместе с установкой привезли и 16 управляемых ракет.

Следует отметить, что первую ЗРК IRIS-T Украина получила 11 октября 2022 года. Уже в полночь на следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система уже в Украине.

Уже 14 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже работает на Юге Украины.

Обратите внимание! В феврале 2023 года журналист Дмитрий Комаров впервые показал, как выглядит установка IRIS-T днем. Ее фото и видео можно просмотреть здесь.

Что известно об IRIS-T от Германии