Только в феврале 2023 года журналист Дмитрий Комаров впервые показал, как выглядит эта установка днем, информирует 24 Канал. Ведь установку в сумерках уже показывало наше Минобороны.
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Как выглядят и действуют IRIS-Т в Украине
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант, Герой Украины Николай Олещук рассказал, что из 51-й ракеты, выпущенной зенитно-ракетным комплексом IRIS-T, – все пришли в цель.
Кроме того, Николай Олещук показал установку, которая помогает украинским военным уничтожать врага.
Как выглядит IRIS-Т в Украине: смотрите видео
Дмитрий Комаров отметил, что Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины – это человек, который охраняет наше небо и спасает от вражеских ракет.
Что известно об установках IRIS-Т в Украине: коротко
- Германия в сентябре 2022 года заявила, что передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной.
- Уже в первой половине октября 2022 года наши военные показали, как немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже прошел боевое крещение в Украине.
- Тогда представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Уже в декабре 2022 года спикер уверял, что эта техника сбила 100% целей.
- В январе Германия передала ВСУ дополнительные ракеты для комплекса. Подробнее о характеристиках этого оружия – читайте здесь.