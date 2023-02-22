Тільки у лютому 2023 року журналіст Дмитро Комаров вперше показав, як виглядає ця установка вдень, інформує 24 Канал. Адже установку в сутінках вже показувало наше Міноборони.
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Як виглядають та діють IRIS-Т в Україні
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант, Герой України Микола Олещук розповів, що з 51-ї ракети, які були випущені зенітно-ракетним комплексом IRIS-T, – всі прийшли в ціль.
Окрім того, Микола Олещук показав установку, яка наразі допомагає українським військовим нищити ворога.
Як виглядає IRIS-Т в Україні: дивіться відео
Дмитро Комаров зауважив, що Командувач Повітряних сил Збройних сил України – це людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет.
Що відомо про установки IRIS-Т в Україні: коротко
- Німеччина у вересні 2022 року заявила, що передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T замість однієї.
- Вже у першій половині жовтня 2022 року наші військові показали, як німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже пройшов бойове хрещення в Україні.
- Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Вже у грудні 2022 року речник запевняв, що ця техніка збила 100% цілей.
- У січні Німеччина передала ЗСУ додаткові ракети для комплексу. Детальніше про характеристики цієї зброї – читайте тут.