Речь идет еще о двух системах противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом рассказал журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Достойно внимания Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению
Когда новые системы прибудут в Украину
Глава немецкого министерства обороны подчеркнул, что системы ПРО IRIS-T запланировали поставить Украине в ближайшие месяцы. Однако отметим, что конкретных терминов Борис Писториус не назвал.
В течение следующих месяцев. Но это зависит от логистических возможностей оборонной индустрии,
– сказал он.
Что известно об IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет.
Этот комплекс превращает ракету класса "воздух – воздух" в зенитный снаряд, а главная особенность его ракет состоит в том, что они имеют комбинированную систему наведения на цель. Она сочетает в себе различные цифровые технологии, что гарантирует 100-процентное попадание в цель.
Характеристики IRIS-T SLM:
- дальность поражения – до 40 километров,
- максимальная высота – до 20 километров,
- способность "видеть" вражеские цели благодаря современным радиолокационным станциям – на расстоянии в 250 километров при любых погодных условиях,
- скорость ракеты – 3 Маха.
Заметим, что для этих систем ПРО практически нет мертвых зон пуска, ведь ракета вылетает вертикально и сразу может лететь в любом направлении.
Также пусковые установки IRIS-T SLM могут иметь колесную базу 8х8 или гусеничное шасси, позволяющее использовать систему практически в любом месте.
Военная помощь от Германии: последние новости
- 10 февраля в Германию из США прибыл корабль из 60 БМП Bradley, предназначенных для ВСУ. Кроме БМП, на борту находились ЗРК Avenger и БРЭМ M88A2.
- Также в Украине ожидают 2 батальона танков Leopard 2. В Германии рассказали, что Украина может получить их уже в марте, а также заявили, что учения украинских военных на Leopard 2 начнутся в ближайшее время.
- 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что компания Rheinmetall возобновляет производство боеприпасов для зенитных орудий Gepard. Страна будет поставлять их украинским защитникам.