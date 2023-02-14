Речь идет еще о двух системах противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом рассказал журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Когда новые системы прибудут в Украину

Глава немецкого министерства обороны подчеркнул, что системы ПРО IRIS-T запланировали поставить Украине в ближайшие месяцы. Однако отметим, что конкретных терминов Борис Писториус не назвал.

В течение следующих месяцев. Но это зависит от логистических возможностей оборонной индустрии,

– сказал он.

Что известно об IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет.

Этот комплекс превращает ракету класса "воздух – воздух" в зенитный снаряд, а главная особенность его ракет состоит в том, что они имеют комбинированную систему наведения на цель. Она сочетает в себе различные цифровые технологии, что гарантирует 100-процентное попадание в цель.

Характеристики IRIS-T SLM:

дальность поражения – до 40 километров,

максимальная высота – до 20 километров,

способность "видеть" вражеские цели благодаря современным радиолокационным станциям – на расстоянии в 250 километров при любых погодных условиях,

скорость ракеты – 3 Маха.

Заметим, что для этих систем ПРО практически нет мертвых зон пуска, ведь ракета вылетает вертикально и сразу может лететь в любом направлении.

Также пусковые установки IRIS-T SLM могут иметь колесную базу 8х8 или гусеничное шасси, позволяющее использовать систему практически в любом месте.

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