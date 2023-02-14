Об этом 14 февраля сказал министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

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"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО", – рассказал министр.

Отметим, что Германия долго не могла найти новых боеприпасов для зенитных пушек Gepard. Их сняли с вооружения в 2010 году.

Пакет помощи от Германии

Правительство Германии 8 февраля объявил новый пакет военной помощи, в который вошли 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов. Кроме того, Берлин предоставил 5 автомобилей для пограничников, 29 генераторов, 6 грузовиков и т.д.

Из соображений безопасности Германия не сообщила о сроках и путях снабжения. Добавили, что часть оружия была на складах Бундесвера.

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