Про це 14 лютого сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

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"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої ​​частини ППО", – розповів міністр.

Зазначимо, що Німеччина тривалий час не могла знайти нових боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Їх зняли з озброєння у 2010 році.

Пакет допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини 8 лютого оголосив новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів. Крім цього, Берлін надав 5 автомобілів для прикордонників, 29 генераторів, 6 вантажівок тощо.

З міркувань безпеки Німеччина не повідомила про терміни та шляхи постачання. Додали, що частина зброї була на складах Бундесверу.

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