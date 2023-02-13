Про це повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини. Навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.

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Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була "синхронізована" з цим.

Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників.

Що відомо про терміни навчань

  • раніше в Німеччині повідомили, що ЗСУ навчатимуть упродовж 6 – 8 тижнів. За цей час українські захисники опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder.
  • За словами військовослужбовців, за короткий час можна навчити лише основам, позаяк зазвичай підготовка триває кілька років.