Об этом сообщила представитель Министерства обороны Германии. Учения будут проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.
Внимание В Украину прибыли все самоходные гаубицы Caesar Дании: захватывающее видео
Учения должны завершиться до конца первого квартала, чтобы передача танков была "синхронизирована" с этим.
Кроме того, есть программы обучения украинских солдат, которые уже начались в Германии на боевой машине пехоты Marder.
Министр обороны Борис Писториус отметил, что поставки основных боевых танков в Украину значительно усилят оборону от российских захватчиков.
Что известно о сроках учений
- Раньше в Германии сообщили, что ВСУ будут обучать в течение 6 – 8 недель. За это время украинские защитники овладеют основами управления сложной системой вооружения, а также отработают взаимодействие боевых танков Leopard и боевой машины пехоты Marder.
- По словам военнослужащих, за короткое время можно научить только основам, поскольку обычно подготовка длится несколько лет.