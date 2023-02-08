У німецькому уряді розповіли, що в списку є різна зброя, включно з летальною. Також допомога містить техніку, потрібну Україні для протистояння російським загарбникам.

Важливо Нова військова допомога дозволить Україні розпочати наступ, – генсек НАТО

Що увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні в черговому пакеті допомоги:

2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів (за весь час – 32);

5 автомобілів для прикордонників (за весь час – 120);

29 електрогенераторів (за весь час – 245);

6 вантажівок із гаковою системою завантаження (за весь час – 8);

6 мобільних антенних систем (за весь час – 16);

10 контейнерів.

Федеральний уряд Німеччини розповів, що з міркувань безпеки не повідомлятимуть інформацію про способи транспортування зброї, а також про терміни її доставлення.

За даними уряду, частину техніки передадуть зі складів Бундесверу, іншу частину – з промисловості, яка фінансується внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Коротко про допомогу від Німеччини