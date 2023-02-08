У німецькому уряді розповіли, що в списку є різна зброя, включно з летальною. Також допомога містить техніку, потрібну Україні для протистояння російським загарбникам.
Важливо Нова військова допомога дозволить Україні розпочати наступ, – генсек НАТО
Що увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини
Німеччина передала Україні в черговому пакеті допомоги:
- 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів (за весь час – 32);
- 5 автомобілів для прикордонників (за весь час – 120);
- 29 електрогенераторів (за весь час – 245);
- 6 вантажівок із гаковою системою завантаження (за весь час – 8);
- 6 мобільних антенних систем (за весь час – 16);
- 10 контейнерів.
Федеральний уряд Німеччини розповів, що з міркувань безпеки не повідомлятимуть інформацію про способи транспортування зброї, а також про терміни її доставлення.
За даними уряду, частину техніки передадуть зі складів Бундесверу, іншу частину – з промисловості, яка фінансується внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Коротко про допомогу від Німеччини
- Німеччина передасть Україні танки Leopard 1, а не тільки Leopard 2. Тобто Берлін погодив ЗСУ передачу не лише другого покоління німецьких танків Leopard, а й першого.
- Генеральний директор німецької компанії з виробництва зброї Rheinmetall Армін Паппергер пояснив, що Україні планують передати від 20 до 25 танків Leopard 1.
- Попередньо відомо, що першу партію танків Leopard 1 Україна вже отримає влітку 2023 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "перший" Leopard 2 вже в Києві. Його привіз ЗСУ міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.