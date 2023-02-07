ЗСУ отримають не лише друге покоління німецьких танків Leopard, а й перше. Уже відомо, що у Берліні схвалили рішення про передачу бойових машин. Частину з них ми отримаємо цьогоріч.

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Отримаємо десятки танків

Про це розповів генеральний директор німецької компанії з виробництва зброї Rheinmetall. Армін Паппергер зауважив, що виробник планує передати Україні від 20 до 25 танків Leopard 1.

Решта з 88 (танків Leopard 1 – 24 Канал), які ми маємо, будуть доставлені наступного року,

– зауважив він під час конференції.

Танків Leopard буде значно більше

Рішенню компанії Rheinmetall передувало інше. Як розповідають журналісти, у Німеччині Федеральна рада безпеки схвалила постачання нашій державі 178 танків Leopard 1.

Водночас слід розуміти, що ці бойові машини ми не отримаємо дуже швидко. Їх відправлятимуть з промислових запасів. За наявною інформацією, першу партію нам передадуть влітку. Найшвидше, коли це може статися, – навесні. Що ж стосується основної частини танків, то її наші військові отримають не раніше 2024 року.

В ідеалі перші основні бойові танки Leopard 1 повинні надійти в Україну вже цього літа, але більшість, ймовірно, вдасться поставити не раніше 2024 року,

– мовиться у повідомленні.

Увага! У цьому матеріалі ми розповідали про характеристики танків Leopard 1. Експерт також пояснив, чи потрібні нашій державі саме ці бойові машини для протистояння російській агресії.

До слова, рішення Німеччини передати танки Україні змусило Путіна тримати при собі вогнегасник. Бункерному диктаторові страшенно запалало. Настільки, що він вирішив провести ідіотську аналогію з Другою світовою війною.

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