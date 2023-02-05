Які нюанси є в танків Leopard 1

На самому початку війни концерн Rheinmetall радісно запропонував поставити в Україну 88 Leopard 1. Ціна питання – 115 мільйонів євро. Не дуже зрозуміло, хто буде за це платити, та чи хоче Україна взагалі брати ці танки. Тобто, поки що мовилося про те, що на постачання танків нема навіть дозволу. Тепер дозвіл є і треба думати, що з ним робити.

Важливо При повторному наступі росіяни повинні врахувати фундаментальний нюанс

Скоріше за все, мовиться про версію Leopard 1А5. Це остання активна версія цього танку, що стояла на озброєнні бундесверу до 2003 року. Leopard 1 виробляли з 1964 по 1984 рік, загалом мовиться про 4700 одиниць, які постійно модернізували та оновлювали.

1А5 – остання хвиля масової модернізації цього танку. Купа оновлень, покращень, але головна проблема залишилась – це калібр 105-міліметрів. Проводились спроби розробити модернізацію рівня 1А6 з новою гарматою та баштою на 120-міліметрів гармату, але тоді це вже був би новий танк і сенсу в його існування за вже розробленого Leopard 2 не було.

Не дуже зрозуміло, що конкретно буде входити в цю версію, але дуже хотілось би, щоб там був модульний захист від MEXAS. На фото зі зберігання його не видно. Але було б непогано, якби у ці 115 мільйонів навісили на танк цей захист.

Гармата там L7A3 – це німецька адаптація британської танкової гармати Royal Ordnance L7 розробки 50-х років. Це класика танкобудування того часу, яку ставили на все, що рухається в броні. Ця гармата зустрічала радянські Т-62/64/72 протягом усього минулого століття у всіх воїнах локальних війнах. Оті модернізовані словенські Т-55 теж мають гармату з цього сімейства.

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Але найбільша проблема – це снаряди для гармати, бо їх треба у промислових масштабах. Для цього Олаф Шольц начебто їздив домовлятись у Бразилію, де цей танк ще на озброєнні. Там так само використовують Gepard. Не домовився, бо Луїс Інасіо Лула да Сілва (президент Бразилії – 24 Канал) – лівак і проти України. У нього у війні винні Володимир Зеленський і Владімір Путін.

Хто може надати Україні цю техніку

Є ще одна компанія, яка може мати ці танки, – це Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Компанія, що займається перероблюванням та модернізацією військової техніки. У 2010 році вона купила 99 танків Leopard 1А5 данської армії.

Компанія рекламує переобладнання Leopard 1 до рівня мостового вкладника, транспортера, броньованої евакуаційної машини чи інженерної техніки. Скільки у неї залишилось саме танків – не ясно. До того ж Данія начебто думає про те, щоб викупити ці танки назад та передати Україні.

FFG вже була залучена в цій війні до постачання бронетехніки Україні. Вона підготувала 50 бронетранспортерів М113, які Німеччина викупила у Данії, щоб передати Україні. Це було в одному з останніх пакетів допомоги.

На цьому ринку відбувається пожвавлення. Днями дивився на швейцарському телебаченні репортаж про бельгійського бізнесмена Фредді Верслюйса, який 8 років тому купив старі Leopard 1А5 бельгійської армії: 50 штук, з яких 33 були в робочому стані. Ціна питання – 2 мільйони євро.

Зараз він готовий їх продати, до нього звертались представники урядів Бельгії, Швеції, Великої Британії та... України. Місцевий уряд критикує його, що він заломив ціну ледь не до 500 тисяч за танк. Бізнесмен у відповідь пустив журналістів на базу зберігання та роздав цілу низку інтерв'ю. База зберігання – це великий ангар, в якому десь під сотню бронекорпусів Leopard 1 (без динамічного захисту).

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Бізнесмен дещо інакше коментує ціну. Мовляв, ціна за танк може бути десь в районі 200 – 400 тисяч євро, в залежності від того, до якого ступеня треба його модернізувати. Адже заміна системи керування вогнем – це 350 тисяч євро, чистка двигуна – 75 тисяч євро і так далі.

Чи потрібні Україні Leopard 1

Цікаво, чи потрібні ці танки Україні? Ми не знаємо, скільки триватиме ця війна і скільки танків, навіть таких старих, нам ще знадобиться. Тут мовиться про десятки танків протягом декількох місяців чи в кращому випадку – сотня у наступні місяці. До того є питання в рівні модернізації та снарядах.

Сподіваюсь, що Rheinmetall і компанія витягнуть на світ якісь снаряди для L7A3 останніх модернізацій, щоб можна було гарно працювати по росіянах, а Валерій Залужний і Ко зможуть придумати тактику застосування Leopard 1 на полі бою.