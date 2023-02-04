Кого у 2023 році чекає падіння

Зміна, начебто, символічна. Але головне – динаміка й те, що ці зміни впливають на настрої. А настрої впливають на інвестиційні рішення. Водночас інвестиції призводять до зростання.

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Тепер у МВФ не чекають на рецесію в Європі. Схоже, її продовжують чекати лише Путін, Медведєв та їхні друзі аля Орбана. Але ці хлопці продовжують чекати доки Європа замерзне, тож у них подвійна "радість". Водночас перемога Петра Павела в Чехії показує, що і ставка на те, що інфляція приведе до влади проросійських популістів не дуже й працює.

Єдина країна з G7, на чию економіку чекає падіння, – Велика Британія. У 2023 році очікується, що ВВП країни впаде на 0,6%. Дуже гарний приклад того, що можуть зробити популісти навіть з такою розвиненою економікою та інститутами.

Спочатку удар Brexit, який багато в чому визначає поточну слабкість британської економіки. Потім плани "скасувати податки – збільшити витрати – знизити тарифи" – і ось ви вже відкинуті назад.

Ще один приклад того, наскільки можуть бути небезпечні референдуми зі складних питань, для вирішення яких і вигадали інститути демократії. А тут на емоціях "ми платимо цим бюрократам" та "зробимо Британію британською знову" виходить економічна криза та падіння рівня життя.

Цікаво, що тепер опитування показують, що британці вже передумали, й сьогодні б ніякий Brexit не стався б. Але вже пізно.

Добре, що у Великої Британії немає проросійських популістів принаймні серед партій, за які голосують. Тому майбутня поразка консерваторів не означає прихід до влади "друзів Путіна".

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Що тут може лякати? Хіба перспективи вищих цін на нафту, що може допомогти Путіну. Адже обсяги продажів він зараз відновив правдами й не правдами, сірими та чорними схемами. Спалення доходів російського бюджету відбувається в основному шляхом нижчої ціни. Ціни, яка визначається як "хороша нафта мінус великий дисконт за токсичність". Але якщо "хороша нафта" зростатиме, то російська може подорожчати.

Інфляцію вдалося взяти під контроль

Для нас рецесія у світі, за яку так боролися Путін та Ко, означала б різкіше падіння економіки Росії. Що ж, замість різкого падіння економіка Росії продовжить сповзати вниз невідворотно, але поступово.

Чи це означає, що все найстрашніше для світової економіки позаду? Ні. Просто базовий прогноз тепер оптимістичніший. Без рецесії у США та Європі та без катастрофічних наслідків від зростання ставок.

Саме зростання вартості грошей у межах боротьби з інфляцією й створило основні ризики для світової економіки. Поки що інфляцію вдалося взяти під контроль і не завалити світову економіку. Ба більше, навіть на фондових ринках поки обійшлося без бульбашок, що гучно лопають.

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Десь у кутку гордо чекає на вибори Ердоган. З інфляцією у 80% та Центральним банком Туреччини, якому заборонено підвищувати вартість грошей. У межах боротьби з інфляцією імені економічного генія Ердогана.