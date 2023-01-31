Будапештський меморандум починає працювати

Сьогодні я пропоную розібрати істерику російської пропаганди у відповідь на здобуття Україною танків НАТО.

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Цього тижня на 50% своєї потужності вийшла реалізація Будапештського меморандуму. Згідно з цим документом, 29 років тому Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу – третього за потужністю у світі.

Ядерну зброю та засоби її доставки частково знищили, частково – передали іншим великим членам ядерного клубу в обмін на гарантії безпеки та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії, Росії та Китаю.

Чому я стверджую, що цей документ реалізується зараз на 50%? Та тому, що США та Велика Британія поки що не дають необхідної нам далекобійної зброї та авіації. Китай чхати хотів на цей меморандум. Він вдає, що меморандум нічого не означає – і навіть поливає Україну брудом у своїй пропаганді. Ну, а як з 2014 року реалізує цей документ Росія – ви й самі бачите.

Будапешт реалізується в середньому десь наполовину. Але навіть цього достатньо, щоб Росія затремтіла і буквально посиніла. Цього разу – не від бояришника, а від страху.

Як пропагандисти відреагували на танки для України

На історичне рішення Берліна та Вашингтона про постачання Україні танків у промислових масштабах першим відреагував, звісно, головний маразматик російської пропаганди – Владімір Соловйов.

Реакція Соловйова на західні танки для України: відео

Після постачання Україні танків Соловйов обіцяє нам щось революційне. Що ж чекає на нас у найближчому майбутньому? Вони самі, звісно, ще не придумали, але я їм поможу.

Вже скоро в межах "спецоперації", яка "йде за планом", російська армія розпочне безпрецедентну операцію "Хитрий розбіг". Солдати для відвертання уваги відійдуть до кордонів 1991 року. Зроблять це для того, щоб взяти звідти розбіг і вже з нього налетіти на Львів, Лісабон і Вашингтон одночасно.

Після Соловйова свою пісню завів представник Росії в ОБСЄ: відео

Ну, все, вертаємо танки назад, бо росіяни нас розкусили. Наш "план" із забруднення своєї території бронебійними снарядами – провалився. Наша заповітна "мрія" щодо перетворення України на Югославію та Ірак – так і залишиться "мрією". Росіяни не дадуть нам цього зробити.

Бо ж росіяни, як відомо, є "санітарами" цієї планети. Вони "дбають" про екологію і всі війни розпочинають лише тому.

Згадайте застосування російської хімічної зброї у сирійському місті Гута.

Згадайте російські фосфорні бомби по всьому фронту на території України.

Згадайте спалені російською артилерією поля Херсонщини в розпал літа, й те, як росіяни методично знищували пожежні автомобілі, які намагалися це полум'я гасити.

Росіяни просто хотіли показати всьому світу, наскільки згубним може бути ефект від такої зброї. І ось тепер ці маніяки пропонують всім не використовувати на полі бою танки просто тому, що тоді їм – "кришка".

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На додаток, головний маніяк (Владімір Путін – 24 Канал) з нагоди надання Україні танків навіть виліз зі свого бункера і вибухнув млявими погрозами на адресу своєї обожнюваної Німеччини.

Путін висловився про Німеччину: відео

Ну, все, Німеччина, завертай танки. Путін на 12-му місяці "триденної спецоперації" натякнув, що може "повторити".

Росіяни хочуть передати ядерну зброю талібам

Є в Росії й ті, хто почав міркувати тверезо. І це, на секунду, Скабєєва.

Скабєєва у паніці через західні танки в Україні: відео

Насправді це відбувається у межах методички. Шоу Скабєєвої – це такий собі майданчик для псевдодискусії, острівець ручного плюралізму на російських екранах.

Скабєєва закликала змінювати тактику: відео

Як вважаєте, навіщо це робиться? Все дуже просто. У зв'язку з рішучими діями Заходу Кремлю потрібно терміново оголосити своїм масам початок "всенародної священної війни" проти цілого НАТО й скоріше загнати на фронт більше мобілізованих. Адже, як відомо, "найефективніша зброя" проти американських ракет та винищувачів – це мобілізовані з автоматами Калашнікова в руках.

Однак у питаннях розуміння життя і смерті ніяка Скабєєва й поруч не стояла з головною фаталісткою – Сімоньян. Вона натякнула, що тепер Росія "точно" всіх бомбитиме ядерною зброєю.

Сімоньян погрожує ядерною зброєю: відео

Російські пропагандисти вже погрожували ядерною зброєю. Тому вчетверте навіть Сімоньян не стала це повторювати. Вже не повірять навіть самі росіяни. Тож вона придумала оригінальний вихід із ситуації – передати ядерну зброю іншим.

Пропагандистка пропонує передати ядерну зброю талібам: відео

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Уявляю собі бронепоїзд з ядерними боєголовками, що курсує маршрутом Москва – Кабул. Його "люб'язно" пропускають через свої території Казахстан, Туркменістан й інші країни. Як і авіалайнер з ядерними матеріалами, що вільно приземляється в аеропорту Пхеньяна. Адже це "так легко" зробити, а головне: "Нам нічого за це не буде", – натякає Сімоньян.

Але вона лукавить. Тому що вона не вірить сама собі. Саме зараз до неї та всіх пропагандистів починає доходити, що всі їхні слова, весь ядерний шантаж Росії, вся її політика останніх 15 років – провалилася. Раз і назавжди.

Шольц змінив західний світ

У той самий момент, коли федеральний канцлер Німеччини сказав: "Ми передамо Україні німецькі танки з усієї Європи", – західний світ перекинувся.

Західні лідери більше ніколи не звертатимуть уваги на слова Росії. Так воно й сталося зараз. Погрози Путіна, представника Росії в ОБСЄ та всіх пропагандистів були проігноровані всіма західними лідерами та профільними інституціями.

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