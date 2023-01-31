Як Вугледар встояв перед потужними атаками ворога

Адже, як і очікувалося, попри масштабний, інтенсивний і безпрецедентний натиск на Вугледар, що розпочався минулого тижня, окупанти до початку нинішнього – фактично здулися.

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Повідомляючи днями про те, що браві морські піхотинці вже контролюють місто, станом на сьогодні значна частина підрозділів "тихоокеанського оселедця" втратили боєздатність через втрати. Тепер вони потребують виведення для відновлення, інакше взагалі перестануть існувати.

Власне, Вугледар цілком очікувано встояв під черговим натиском окупантів. Можна довго розбирати, що саме дозволило утримати місто:

чи присутність у підрозділах морпіхів переважної більшості непрофесіоналів, яким навіть запах моря незнайомий;

чи проблеми у ворога з артилерією.

Важливо те, що російські окупаційні війська на цьому не зупиняться.

Коли росіяни можуть поновити наступ

Підрозділи відновлять кількість "чмонь" і навіть зможуть сформувати додаткові. Тому через півтора – два місяці наступ може повторитися.

Важливо Чому Росія хоче якомога швидше здійснити повторний наступ

Тільки перевага артилерії ЗСУ, її достатня присутність, а також мінометна підтримка можуть нівелювати такі хвилі на корені.

Саме зараз ми перебуваємо в тому стані, коли окупанти втрачають перевагу в артилерії. Однак при цьому вони можуть продовжувати наступ тією компонентою, проти якої слід застосовувати артилерію. Тому питання надання артилерії Україні має стояти не менш гостро, ніж питання авіації.