Кремль не вміє тверезо оцінювати власні можливості

До нової спроби наступу вище військово-політичне керівництво Московії штовхає низка речей.

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Стратегічно проблема в тому, що керівництво нашого противника так і не навчилося тверезо оцінювати власні сили, знаючи відповідні обмеження, і ставити завдання пропорційно потенціалу і здатності вести бойові дії.

Якби була протилежна ситуація, то московити мали б переходити до стратегічної оборони. Вони мали б прагнути виснажити українські сили, котрі намагалися б вийти щонайменше на межі 24 лютого 2022 року. Але керівництво нашого противника не спроможне об'єктивно оцінювати ситуацію.

На додаток, локальні успіхи навколо Бахмуту могли переконати військово-політичне керівництво Московії, що вони знайшли нову тактику. Мовляв, вона дозволить вирішувати завдання на вищих рівнях війни при масовішому застосуванні. Однак таке твердження також викликає питання.

Як нова зброя від Заходу стимулює Росію до наступу

Окрім стратегічної й тактичної відірваності від реальності, до активних дій керівництво Московії штовхають ще декілька речей.

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Перше – це обіцяні нам постачання важкої зброї із Заходу. Те, що нова бронетехніка й артилерія почнуть надходити в другому кварталі 2023 року, змушує Кремль діяти на випередження. Зокрема, поки Україна не освоїла відповідну техніку.

Друге – це те, що останні кроки США і їх союзників показують готовність грати в довгу гру. Перш за все це стосується виробництва зброї й БК.

Якщо ще в грудні 2022 року мовилося про збільшення в США виробництва боєприпасів 155-го калібру до рівня 40 тисяч на місяць у 2025 році, то вже зараз говорять про показник у 90 тисяч на місяць у 2025 році. Те ж стосується інших речей – М142 і БК, ракет повітря-повітря, протикорабельних ракет тощо. Тобто стратегічно час починає грати проти Московії у військовому вимірі протистояння.

Все це в комплексі штовхає Московію до рішучих дій, поки ще якесь віконце можливостей відкрите.