У Кремлі доведеться обирати

Загальні обриси цієї дилеми навіть вже достатньо чітко проявляються.

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Які 2 варіанти залишилися для російського керівництва:

Кремль може або припинити війну, вивести свої війська з окупованих територій України й тоді отримати шанс на втримання влади та цілісності своєї країни;

або продовжувати війну і майже гарантовано довести справу до катастрофи в самій Росії.

Дехто в Кремлі вже здогадався до чого їде справа.

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Однак біда полягає в іншому – більшість кремлівських маразматиків впевнені, що їм таки вдасться "переломити" цю ситуацію за будь-яку ціну.

Тому в мене не має повної впевненості в тому, що вони чинитимуть як розумні люди. Ступень неадекватності кремлівських політиків взагалі річ – складно прогнозована.