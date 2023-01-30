Лікарі радять відпочинок на 14 днів

Дорога моя дуже цікава. Кожного дня якісь пригоди трапляються.

Читайте також Травмована нога і 128 пройдених кілометрів: третій день марафону чеха на Донбас

У п'ятницю довелося таки піти в Долинську лікарню, бо нога боліла все більше і більше. Була підозра на тромбоз. Лікар сказав, що мені потрібно 14 днів відпочивати. Але це у мої плани не входило.

Я піду з милицями. Якщо не зможу – на інвалідному візку, але я точно не зупинюся. Попереду – довгий шлях і важлива мета.

Отож мені довелося дещо збавити свою швидкість. Наразі я пройшов пішки 220 кілометрів. Сьогодні планую пройти ще 42 – 43 кілометри.

Мій друг Іван, який був моїм супроводом, поїхав у суботу додому. Самому йти важче, адже доводиться нести рюкзак і вирішувати, чим добиратися до готелю на ніч.

Кожні 5 – 10 кілометрів я зупиняюся на автобусній зупинці й лягаю, щоб дати ногам трохи відпочити. Підіймаю їх вгору, аби набряки сходили. У неділю я мав добру швидкість – майже 6 кілометрів на годину.



Волонтер робить зупинки, щоб ноги відпочили / Фото Петра

Дорогою я зустрів військового, який приїхав на 10 днів додому з Бахмута. Я залишив йому свій номер телефону й сказав, щоб звертався, якщо буде щось потрібно.



Петро з українським військовим / Фото волонтера

Поїздка у поліцейський відділок

Ще цікава пригода трапилася з поліцейськими. Вони отримали повідомлення про підозрілу особу й затримали мене біля Бурштина. Повезли у відділок й до працівників Служби безпеки України. Ті перевірили всі мої документи й відпустили.

На щастя, відвезли мене у ту саму точку, щоб я міг продовжити дорогу.

У понеділок зранку я прокинувся у Рогатині. На ніч залишався в готелі. Персонал вирішив заплатити за мою вечерю, щоб подякувати за підтримку України.

Петро в Івано-Франківській області / Фото волонтера

Цікаво Невдовзі Путіну доведеться робити важливий вибір

Чехи передають авто на ЗСУ

Люди з Чехії продовжують підтримувати мій марафон. Хочу, щоб українці знали, що чехи підтримують їх. Одна дівчина передала автомобіль на ЗСУ. Його привезуть в Україну в кінці тижня. Спершу знайомий буде мене на ньому супроводжувати на Донбас, а потім передам це авто одній бригаді, яка зараз на Харківському напрямку.

Крім того, люди й далі виходять на прогулянки, а за пройдені кілометри скидають мені гроші. Наразі збір рухається повільно, але я вірю, що люди ще встигнуть мобілізуватися. Поки що зібрано:

14 тисяч гривень,

63 тисячі крон.

Важливо! Долучитися до збору Петра можна, переказавши гроші на картку:



4790 7299 1942 5850 (Власник карти Іван Шманьо).



За зібрані кошти волонтер придбає автомобілі та дрони для українських військових.

Більше про Петра й те, чому він допомагає Україні, – читайте в інтерв'ю.