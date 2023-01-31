Как Угледар устоял перед мощными атаками врага

Ведь, как и ожидалось, несмотря на масштабный, интенсивный и беспрецедентный напор на Угледар, начавшийся на прошлой неделе, оккупанты к началу нынешней – фактически сдулись.

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Сообщая на днях о том, что бравые морские пехотинцы уже контролируют город, по состоянию на сегодняшний день значительная часть подразделений "тихоокеанской сельди" потеряла боеспособность из-за потерь. Теперь они нуждаются в выводе для восстановления, иначе вообще перестанут существовать.

Собственно, Угледар вполне ожидаемо устоял под очередным натиском оккупантов. Можно долго разбирать, что именно позволило удержать город:

или присутствие в подразделениях морпехов подавляющего большинства непрофессионалов, которым даже запах моря незнаком;

или проблемы у врага с артиллерией.

Важно то, что российские оккупационные войска на этом не остановятся.

Когда россияне могут возобновить наступление

Подразделения восстановят количество "чмонь" и даже смогут сформировать дополнительные. Поэтому через полтора – два месяца наступление может повториться.

Важно Почему Россия хочет как можно скорее осуществить повторное наступление

Только преимущество артиллерии ВСУ, ее достаточное присутствие и минометная поддержка могут нивелировать такие волны на корне.

Именно сейчас мы находимся в том состоянии, когда оккупанты теряют преимущество в артиллерии. Однако при этом они могут продолжать наступление той компонентой, против которой следует применять артиллерию. Поэтому вопрос предоставления артиллерии Украине должен стоять не менее остро, чем вопрос авиации.