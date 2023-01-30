Угледар пытаются захватить 135 и 40 бригады, морпехи, десантники – одни из наиболее подготовленных войск оккупанта. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне также перебросили туда мотострелковые подразделения и артиллерию.

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Враг несет большие системные потери

Он вспомнил, что около месяца назад оккупанты пытались концентрировать свои войска под Угледаром, когда там была фактически выбита их 155 бригада. Они даже жаловались на этот счет губернатору Приморского края.

Это одно из направлений, где они пытаются прорвать оборону, чтобы идти дальше на Покровск, Курахово, Доброполье. А с другой стороны, они пытаются взять Бахмут, чтобы выйти на Краматорск и Славянск. Но оккупанты ежесуточно несут большие системные потери,

– отметил спикер.

Череватый подчеркнул, что если враг и имеет незначительные продвижения, то они даются очень большой ценой. Ведь их 155 бригада – достаточно профессиональная, вышколенная, и после того, как ее разбили, ее доукомплектовали за счет немного подготовленных мобилизованных. Но все равно это не восстановит уровень, с которым эта бригада вступала в бой.

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Главная цель оккупантов

По его словам, россияне пытаются по всей линии фронта найти слабое место и истощить нашу оборону для того, чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую область – это их главная цель, и она не меняется. А также сохранить так называемый "коридор" в Крыму и сказать, что это якобы и было приоритетными задачами.

Тогда они могут хоть как-то сохранить свое лицо – якобы "освободили" народы "ДНР" и "ЛНР", как бы для нас это не было смешно. Также Путин упоминал, что еще Петр I захватил Азов, и сейчас оно стало внутренним морем России,

– подчеркнул он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ считает, что российские власти этими "достижениями" пытаются хоть как-то оправдать невероятные потери личного состава – уже более 126 тысяч. А также мировую изоляцию и потери своей экономики.

"Поэтому россияне, как раненый зверь, бросают все силы, пытаются хоть что-то взять, потому что им нечего предъявить, как большой трофей в этой войне", – заметил Сергей Череватый.

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