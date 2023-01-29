К счастью, захватить город врагу пока не удается. Сейчас все атаки фактически отражены, хотя продолжаются ожесточенные бои за город. Об этом 24 Канала сказал военный обозреватель Денис Попович.
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Для чего противнику Угледар
По словам Поповича, если россияне примут Угледар, для них откроется прямой путь на Марьинку. Достаточно посмотреть на карту, чтобы в этом убедиться. "Там есть прямая дорога. В случае продвижения на Марьинку они могут угрожать всему укрепленному району, который удерживает Донбасскую дорогу", – отмечает военный обозреватель.
Севернее расположен Бахмут, а южнее – Угледар. Так, отмечает Попович, мы можем оказаться в очень серьезном положении, и придется приложить немало усилий, чтобы отстоять этот район.
Могут оккупанты рассчитывать на успех
- В конце января захватчики возобновили наступательные действия вблизи Угледара. Город стратегически важен для ВСУ, ведь он может стать плацдармом для дальнейшего продвижения украинской армии. Оккупанты понимают это и пытаются помешать Украине возобновить инициативу.
- Активные наземные наступательные действия оккупанты возобновили перед возможным новым масштабным наступлением на Донбассе. Еще в конце 2022 года начальник генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате этого региона.
- Целью таких атак на Угледар, а также населенные пункты Донецкой и Запорожской областей может быть рассредоточение украинских военных и создание условий для наступления России на западе Луганской области. В настоящее время российские войска ведут широкомасштабную наступательную операцию на Бахмутском направлении, и оборонную – на линии Сватово – Кременная.
- Интересно, что оккупанты уже раньше пытались проводить активные наступательные действия в районе Угледара. Однако их попытки в конце октября 2022 оказались безрезультатными. В начале 2023 года они могут планировать продвижение со своих позиций к границам Донецкой области. При этом – по нескольким независимым направлениям продвижения.
- В ISW предполагают, что захватчики хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет захват границ Донецкой и Луганской областей. По оценке экспертов такая операция потребует от 6 до 12 месяцев кампании. Однако аналитики сомневаются, что воплощение такой затеи вообще возможно.