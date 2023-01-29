Захватчики понимают это и пытаются помешать Украине возобновить инициативу. Также такие активные боевые действия вблизи городов Донецкой и Запорожской областей могут преследовать цели рассредоточения украинских сил.

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Что могут планировать оккупанты

Активные наземные наступательные действия оккупанты возобновили перед возможным новым масштабным наступлением на Донбассе. Ведь еще в конце 2022 года начальник генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате этого региона.

Целью таких атак на Угледар, а также населенные пункты Донецкой и Запорожской областей может быть:

рассредоточение украинских военных,

создание условий для наступления России на западе Луганской области

В настоящее время российские войска ведут широкомасштабную наступательную операцию на Бахмутском направлении, и оборонную – на линии Сватово – Кременная.

В ISW сомневаются в возможностях оккупантов

Интересно, что оккупанты уже раньше пытались проводить активные наступательные действия в районе Угледара. Однако их попытки в конце октября 2022 года оказались безрезультатными. В начале 2023 года они могут планировать продвижение со своих нынешних позиций к границам Донецкой области. При этом – по нескольким независимым направлениям продвижения.

Хотя вряд ли они бы не признавали крайней маловероятности успеха такой попытки,

– отметили в Институте изучения войны (ISW).

В ISW предполагают, что вероятнее всего захватчики хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет захват границ Донецкой и Луганской областей. Такая операция, по оценке экспертов, потребует от 6 до 12 месяцев кампании. Однако в Институте сомневаются, что воплощение такого замысла вообще возможно.

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