Аналитики Института изучения войны предполагают, что локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей вероятно преследуют цель рассредоточить ВСУ и создать условия для наступления России на западе Луганской области.

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Россияне планируют провести несколько этапов наступательных действий

В отчете ISW говорится, что оккупанты пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово-Кременная, чтобы поспособствовать захвату Лимана Донецкой области.

Эксперты отмечают, что россияне могли бы попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решающего наступления, чтобы "обезопасить" Донбасс, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в направлении Славянска, если россиянам удастся захватить Бахмут.

Вероятно, оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет обеспечение "безопасности" границ Донецкой и Луганской областей. Предполагают, что эти этапы потребуют по времени от шести до 12 месяцев кампании, если они вообще возможны, учитывая прошлые российские оперативные модели действий на фронте.

В ISW также допускают более высокий уровень российской боевой мощи и возможностей, чем в начале войны.

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