В России же утверждали, что за последние 6 дней их войска добились значительных успехов, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области вблизи Орехова и в 100 километрах к востоку в Донецкой области вблизи Угледара

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Россияне кичатся фейковыми успехами

Однако это не соответствует действительности, отмечает разведка Британии. По данным разведчиков, российские подразделения, вероятно, совершили локальные, пробные атаки вблизи Орехова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия действительно достигла каких-либо существенных успехов.

В британской разведке отметили, что существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты.

Силы обороны отразили последние атаки врага

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире национального телемарафона отметил, что ситуация в Запорожском направлении остается стабильно сложной. Враг продолжает наносить артиллерийские и ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Оккупанты в составе малых групп до десяти человек пытаются атаковать для улучшения своего тактического положения. В настоящее время противник остановлен, он вынужден отступить. Положение наших войск изменений не претерпело.

Россия дважды ударила по С-300 по объекту в Запорожском районе

Российские военные 26 января дважды нанесли террористический удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрелов с С-300 погибли три человека, еще семь получили ранения.

После взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный ракетный удар по этому объекту. Там проводились следственные действия и поисково-спасательная операция.

Напомним. 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили по Украине 55 ракет. Из них 47 наших защитников уничтожили.