Так, украинские защитники уничтожили 47 крылатых ракет. Всего оккупанты выпустили 55 ракет.

Важно Враг во время массированной атаки обстрелял объекты энергетики Украины: где ситуация самая сложная

Украинская ПВО сбила много ракет

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 – с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей,
– отметил Залужный.


ПВО уничтожила 47 ракет / фото Валерия Залужного

В ОК "Юг" сообщили, что во время массированной ракетной атаки враг целился по объектам критической инфраструктуры. Поражены несколько таких объектов в Винницкой и Одесской областях.

"Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: 3 – над Одесчиной, 13 – над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной и 3 – над Винницкой областью", – рассказали в ведомстве.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что на этот раз оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

  • Х-47 "Кинжал" – из двух самолетов МиГ-31К;
  • крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 – из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;
  • крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

Что известно о ракетной атаке Украины 26 января

  • Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты три ракеты "Калибр".
  • Оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесчины. Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света.
  • Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 26 января враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины.
  • В настоящее время введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
  • В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены.
  • В КГВА сообщили, что в Киеве часть ракеты упала в Голосеевском районе города, есть пострадавшие.
  • Позже городской глава Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.