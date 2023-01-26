Так, украинские защитники уничтожили 47 крылатых ракет. Всего оккупанты выпустили 55 ракет.
Важно Враг во время массированной атаки обстрелял объекты энергетики Украины: где ситуация самая сложная
Украинская ПВО сбила много ракет
Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 – с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей,
– отметил Залужный.
ПВО уничтожила 47 ракет / фото Валерия Залужного
В ОК "Юг" сообщили, что во время массированной ракетной атаки враг целился по объектам критической инфраструктуры. Поражены несколько таких объектов в Винницкой и Одесской областях.
"Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: 3 – над Одесчиной, 13 – над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной и 3 – над Винницкой областью", – рассказали в ведомстве.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что на этот раз оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:
- Х-47 "Кинжал" – из двух самолетов МиГ-31К;
- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 – из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;
- крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.
Что известно о ракетной атаке Украины 26 января
- Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты три ракеты "Калибр".
- Оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесчины. Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света.
- Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 26 января враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины.
- В настоящее время введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
- В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены.
- В КГВА сообщили, что в Киеве часть ракеты упала в Голосеевском районе города, есть пострадавшие.
- Позже городской глава Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.