Начальник прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире н национального телемарафона рассказала о значении корабельной группировки России в массированных атаках. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какое количество ракетоносителей находится в море

Она отмечала, что русская корабельная группировка является одной из ведущих составляющих в массированных ракетных атаках.

Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что подготовка корабельной группировки России является косвенным доказательством начала ракетной атаки. По ее словам, 4 ракетоносителя, которые были вовлечены в обстрел 26 января, сейчас находятся на боевом дежурстве. Они не переснаряжались, уточнила она.

Общий залп ракет мы оцениваем в порядке плюс 20 единиц, это то, что осталось у них на бортах наготове,

– уточнила Гуменюк.

Также Гуменюк отмечали, что после ракетной атаки враг использует беспилотники, но разведать информацию по попаданиям и определиться с будущими целями.

Когда может произойти новая атака

Также представитель ОК "Юг" заявила, что с 26 января начались на 10 - 14 суток, которые им нужны для восстановления.

Также Гуменюк прокомментировала тактику противника. Она отметила, что враг не изменил своих действий, однако такой подход только в пользу украинских военных, убеждает представительница ОК "Юг".

Мы видим гораздо больше процессов, но все они вкладываются пока в военную классику тактики ведения таких операций и боев. Это нам помогает, потому что креатив остается на нашей стороне. И именно мы способны их удивить тем, чего они не ожидают,

– сказала она.

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