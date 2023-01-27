Начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла про значення корабельного угрупування Росії у масованих атаках. Про це повідомляє 24 Канал.

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Вона зазначала, що російське корабельне угруповання є однією з провідних складових у масованих ракетних атаках.

Гуменюк вкотре наголосила, що підготовка корабельного угруповання Росії є непрямим доказом початку ракетної атаки. За її словами, 4 ракетоносії, які були залучені до обстрілу 26 січня, наразі перебувають на бойовому чергуванні. Вони не переспоряджалися, уточнила вона.

Загальний залп ракет ми оцінюємо у порядку плюс 20 одиниць, це те, що залишилося в них на бортах напоготові,

– уточнила Гуменюк.

Також Гуменюк зазначали, що після ракетної атаки ворог використовує безпілотники, але розвідати інформацію щодо влучань та визначитися з майбутніми цілями.

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Також представниця ОК "Південь" заявила, що від 26 січня почалися на 10 – 14 діб, які їм потрібні для відновлення.

Також Гуменюк прокоментувала тактику ворога. Вона зазначила, що ворог не змінив своїх дій, однак такий підхід лише на користь українським військовим, переконує представниця ОК "Південь".

Ми бачимо набагато більше процесів, але всі вони вкладаються поки що в військову класику тактики ведення таких операцій і боїв. Це нам певним чином допомагає, тому що креатив залишається на нашому боці. І саме ми здатні їх здивувати тим, чого вони не очікують,

– сказала вона.

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