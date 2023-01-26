Президент у традиційному зверненні розповів, що провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці. Говорили про наявні дефіцити та відновлення після ударів терористів.
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Де найскладніша ситуація
Ремонтники працюють в усіх точках, де були влучання. Наразі обмеження постачання електрики є в більшості регіонів. За словами Зеленського, найскладніша ситуація:
- в Одеській області,
- Львівській,
- Вінницькій,
- Київській,
- Сумській,
- Полтавській.
Енергетики та комунальники робитимуть все для стабілізації енергосистеми, а також для того, аби відновити генерацію й технічні можливості постачання.
Звернення Зеленського: дивіться відео
Окремо Зеленський подякував Повітряним силам, які вранці та вдень забезпечували захист України від ракет і дронів терористів. Глава держави відзначив воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад.
Однак додав, що засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Зокрема, коли терористи застосовують балістичні ракети. Зеленський констатував, що внаслідок влучання ракет є поранені та загиблі. Він висловив співчуття їхнім близбким та рідним.