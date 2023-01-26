Це вже 13 ракетний удар та 15-та атака дронів по енергосистемі України. Про наслідки ракетного обстрілу розповіли в Укренерго.
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Окупанти пошкодили обладнання у південному, центральному та західно-південному регіонах України. Внаслідок обстрілів на Півдні, зокрема на Одещині, проблеми з енергоживленням. На одному з енергооб'єктів у Дніпропетровській області знищено основне високовольтне обладнання.
По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень,
– зазначили в Укренерго.
Наразі в енергосистемі України значний дефіцит. До всіх областей довели ліміти споживання.
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Що відомо про наслідки російської атаки по енергосистемі України
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України.
- Найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій області.
- Внаслідок російських обстрілів в Одеській області пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури. Очільник ОВА Максим Марченко зазначив, що енергетики вже приступили до ремонтних робіт, однак, усунення пошкоджень займе певний час.
Каналізаційні насосні станції мають під'єднати до генераторів там, де дозволяє їхня потужність. Окрім того, організовано підвіз води.
- У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення на Одещині можуть тривати декілька днів.