Російські окупанти вранці 26 січня випустили по Україні 55 ракет. На щастя, 47 з них збили захисники українського неба. Водночас є влучання в енергооб'єкти. Яка ситуація зі світлом в Україні читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Росія атакувала енергооб'єкти України

В Укренерго розповіли, що упродовж доби 26 січня енергетична інфраструктура України пережила тринадцятий ракетний удар та п'ятнадцяту атаку дронами. Зафіксували низку влучань.

Зокрема, у Дніпропетровській області ворог знищив високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів.

Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на Півдні, зокрема, й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень,

– мовиться у повідомленні.

В енергосистемі – значний дефіцит. Ліміти споживання довели до всіх областей.

В яких областях найскладніша ситуація

Герман Галущенко – міністр енергетики – розповів, що ворог намагається створити системний збій в енергосистемі України. Найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Українців попередили про екстрені вимкнення

Станом на 26 січня оголосили про екстрені вимкнення на території:

Київської області;

Дніпропетровської області;

Одеської області.

Жителів Одещини попередили, що екстрені вимкнення можуть тривати упродовж декількох днів. Щоб стабілізувати ситуацію, потрібен час.

Кім про ситуацію на Миколаївщині

Віталій Кім з гумором анонсував повернення світла на Миколаївщину.

Свєта одягається. Скоро буде. Вийдемо на графік 2+/4- Далі – по ситуації,

– заявив голова Миколаївської ОВА.

Де відбуватимуться вимкнення за графіком

Станом на 13:40 відомо, що вимкнення за графіком відбуватиметься у таких областях: