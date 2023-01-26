Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. О последствиях ракетных обстрелов рассказали в Укрэнерго.

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Оккупанты повредили оборудование в южном, центральном и западно-южном регионах Украины. В результате обстрелов на Юге, в частности на Одесщине, проблемы с энергопитанием. На одном из энергообъектов Днепропетровской области уничтожено основное высоковольтное оборудование.

По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений,

– отметили в Укрэнерго.

Сейчас в энергосистеме Украины значительный дефицит. Ко всем областям довели лимиты потребления.

Обратите внимание Какие графики отключений света действуют в областях Украины после атаки России

Что известно о последствиях российской атаки по энергосистеме Украины