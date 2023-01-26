Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. О последствиях ракетных обстрелов рассказали в Укрэнерго.
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Оккупанты повредили оборудование в южном, центральном и западно-южном регионах Украины. В результате обстрелов на Юге, в частности на Одесщине, проблемы с энергопитанием. На одном из энергообъектов Днепропетровской области уничтожено основное высоковольтное оборудование.
По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений,
– отметили в Укрэнерго.
Сейчас в энергосистеме Украины значительный дефицит. Ко всем областям довели лимиты потребления.
Обратите внимание Какие графики отключений света действуют в областях Украины после атаки России
Что известно о последствиях российской атаки по энергосистеме Украины
- Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины.
- Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой области.
- В результате российских обстрелов в Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Глава ОВА Максим Марченко отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам, однако устранение повреждений займет некоторое время.
Канализационные насосные станции должны быть подключены к генераторам там, где позволяет их мощность. Кроме того, организован подвоз воды.
- В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения в Одесской области могут длиться несколько дней.