По данным ДТЭК, такая ситуация может продолжаться более суток. В компании объяснили, к чему следует готовиться людям.
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Какая ситуация со светом в Одесской области
Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты,
– заявили в компании.
Крупнейший инвестор энергетической отрасли Украины попросил людей:
- набраться терпения;
- верить в энергетиков, которые уже работают над стабилизацией ситуации.
Кулеба прокомментировал атаку по Одесчине
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал массированную атаку россиян по Одессе, приведшую к массовым отключениям электроэнергии.
Удар по Одессе — это ответ Путина на внесение исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и введение под усиленную охрану,
– заявил украинский министр.
Кроме того, он сообщил, что в Одессу 26 января с рабочим визитом прибыла глава французского МИД Катрин Колонна. Это случилось в тот день, когда Россия массированно атаковала город.
Важно Под защитой ЮНЕСКО: исторический центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия
Дмитрий Кулеба поблагодарил Катрин Колонна за смелый визит. Он заявил, что с нетерпением ждет обсуждения роли Франции в международной танковой коалиции, программе "Зерно из Украины" и "Формуле мира".
Массированная ракетная атака россиян: коротко
- Ориентировочно в 7:19 26 января в Одесской области и на всей территории страны началась воздушная тревога. Из-за риска массированной ракетной атаки людей призвали находиться в укрытиях.
- Российские захватчики атаковали Одесскую область. Ориентировочно в 9:41 в городе прогремели мощные взрывы. Уже в 10 часов в Одессе исчезла вода.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что во время тревоги над Одесской областью сбили три ракеты "Калибр". К счастью, люди не пострадали.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия в ходе массированной ракетной атаки выпустила по Украине 55 ракет. Наши военные уничтожили 47 из них.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что они уничтожили в своей зоне ответственности 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования. Из них 3 – над Одесской областью, 13 – над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной и 3 – над Винницкой областью.