По данным ДТЭК, такая ситуация может продолжаться более суток. В компании объяснили, к чему следует готовиться людям.

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Какая ситуация со светом в Одесской области

Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты,

– заявили в компании.

Крупнейший инвестор энергетической отрасли Украины попросил людей:

набраться терпения;

верить в энергетиков, которые уже работают над стабилизацией ситуации.

Кулеба прокомментировал атаку по Одесчине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал массированную атаку россиян по Одессе, приведшую к массовым отключениям электроэнергии.

Удар по Одессе — это ответ Путина на внесение исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и введение под усиленную охрану,

– заявил украинский министр.

Кроме того, он сообщил, что в Одессу 26 января с рабочим визитом прибыла глава французского МИД Катрин Колонна. Это случилось в тот день, когда Россия массированно атаковала город.

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Дмитрий Кулеба поблагодарил Катрин Колонна за смелый визит. Он заявил, что с нетерпением ждет обсуждения роли Франции в международной танковой коалиции, программе "Зерно из Украины" и "Формуле мира".

Массированная ракетная атака россиян: коротко