Деталі повідомив голова Одеської РДА Юрій Крук. За його інформацією, поранених немає. Над регіоном працює ППО.

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Глава Одеської ОВА Максим Марченко додав, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Також дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити каналізаційні насосні станції до генераторів, там де дозволяє їхня потужність, організувати підвіз води для мешканців та забезпечити роботу Пунктів незламності,

– зазначив Марченко.

Він підкреслив, що влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару.

Яка зараз ситуація зі світлом на Одещині

Через влучання ворожих ракет є значні проблеми з електропостачанням. В Одеській області 26 січня застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.