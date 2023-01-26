Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти вже випустили приблизно 30 ракет.

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Звідки Росія може атакувати Україну

При цьому Ігнат заявив, що завжди є загроза, що росіяни випустять 80 чи 100 ракет, як робили це восени 2022 року. Він наголосив, що в Чорному морі російські є кораблі, які мають ракети типу "Калібр".

Відтак, за словами Ігната, Росія може вдарити з моря, а також здійснити повторні пуски зі стратегічних бомбардувальників.

Не виключено, що ворог може використати їх ("Калібри" – 24 Канал). Треба бути пильним до всього й очікувати такого розвитку подій. Якщо кораблі вийшли в море – значить може бути удар. Не варто виключати повторних пусків стратегічних бомбардувальників,

– сказав Ігнат.

Масована ракетна атака 26 січня: що відомо

У Генштабі ЗСУ зранку 26 січня попередили про велику небезпеку російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк теж заявила про ракетну загрозу.

Близько 7:50 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські ракети вже на території України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив, що є перші збиті ракети, які випустили росіяни.

Під час тривоги звуки вибухів чули в:

Вінницькій області,

Київській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Миколаївській.

У Вінницькій області офіційно підтвердили роботу ППО. Зокрема, звуки вибухів, які чули у Вінниці, – це робота ППО.

Через ракетну атаку в регіонах України почали вводитись превентивні відключення електроенергії. Як відомо, Росія навмисно атакує критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

За даними Укренерго, від початку повномасштабного вторгнення Росії енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах.