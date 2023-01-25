У ДТЕК зазначили, що встановлені "Укренерго" ліміти покривають тільки 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу.

До речі У ДТЕК відреагували на звинувачення в недотриманні графіків відключення світла

Люди мають світло 6 годин на добу

Жителі Одещини мають електропостачання близько 6 годин на добу. Зазначили, що решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств. ️За формування лімітів для кожної області відповідає "Укренерго", а контролює розрахунки – Міненергетики.

Завдання ДТЕК Одеські електромережі – дотримуватись цих лімітів, аби зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту.

ДТЕК оштрафували на 85 тисяч

ДТЕК Одеські електромережі отримало штраф розміром 85 тисяч гривень. 21 січня провели позапланові перевірки, згодом у проєкті постанови НКРЕКП озвучили низку порушень.

недотримання умов, які регулюють функціонування ринку електроенергії;

на вебсайті не розміщували інформацію про час початку та закінчення відсутності світла;

відсутність інформації про засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для приймання повідомлень);

не було даних про умови розподіл електроенергії та послуги з приєднання до системи розподілу, показників якості.

Компанія ДТЕК Одеські електромережі не погоджується з рішенням. Хоче оскаржити його в суді.