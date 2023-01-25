В ДТЭК отметили, что установленные "Укрэнерго" лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесщины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу.

Кстати говоря В ДТЭК отреагировали на обвинения в несоблюдении графиков отключения света

Люди имеют свет 6 часов в сутки

Жители Одесской области имеют электроснабжение около 6 часов в сутки. Отметили, что остальное электричество необходимо для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий. За формирование лимитов для каждой области отвечает "Укрэнерго", а контролирует расчеты - Минэнергетики.

Задача ДТЭК Одесские электросети – соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита.

ДТЭК оштрафовали на 85 тысяч

ДТЭК Одесские электросети получили штраф в размере 85 тысяч гривен. 21 января провели внеплановые проверки, впоследствии в проекте постановления НКРЭКП озвучили ряд нарушений.

несоблюдение условий, регулирующих функционирование рынка электроэнергии;

на сайте не размещали информацию о времени начала и окончания отсутствия света;

отсутствие информации о средствах коммуникации (почтовый адрес, номер телефона для обращения, адрес электронной почты для приема сообщений);

не было данных об условиях распределения электроэнергии и услугах по присоединению к системе распределения, показателям качества.

Компания ДТЭК Одесские электросети не согласна с решением. Хочет обжаловать его в суде.