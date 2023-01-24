Компания заявила, что будет оспаривать решение в суде и защитит имя своих работников, которые прилагают максимум усилий, чтобы в домах украинцев был свет.

Внимание За несоблюдение графиков отключения света предусмотрены штрафы: сколько облэнерго уже оштрафовали

Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях, энергетики ДТЭК и других энергетических компаний делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями.

– говорится в сообщении.

Решения будут обжаловать в суде

В ДТЭК подчеркнули, что украинские энергетики сегодня держат свой фронт большой ценой. И будут делать это в дальнейшем – каждый день, до самой победы.

Именно поэтому компания не согласна с сегодняшним решением НКРЭКУ и обжалует его в суде. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников и всех тех, кто сегодня держит энергетический фронт,

– добавили в ДТЭК.

5 облэнерго оштрафовали за несоблюдение графиков: что известно

За несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ в общей сложности уже оштрафовала уже 5 облэнерго. Из них на двух операторов штраф был наложен 24 января. В общем, говорится о:

"ДТЭК Киевские электросети",

"ДТЭК Одесские электросети",

"Винницаоблэнерго",

"Волыньоблэнерго",

"Черновцыоблэнерго".

Однако комиссия продолжает проверять деятельность облэнерго и на последующие заседания перенесла рассмотрение возможного применения штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".