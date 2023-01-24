Однако не все операторы системы распределения электроэнергии их придерживаются. Об этом сообщили на открытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), пишет 24 Канал.
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Оштрафовано уже 5 облэнерго, однако это не конец
За несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ в общей сложности уже оштрафовала уже 5 облэнерго. Из них на двух операторов штраф был наложен 24 января. В целом, говорится о:
- "ДТЭК Киевские электросети",
- "ДТЭК Одесские электросети",
- "Винницаоблэнерго",
- "Волыньоблэнерго",
- "Черновцыоблэнерго".
Однако комиссия не перестает проверять деятельность облэнерго и на последующие заседания перенесла рассмотрение возможного применения штрафов ко "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".
"ДТЭК Одесские электросети" подаст в суд
В Одессе категорически не согласились со штрафом от НКРЭКУ. "ДТЭК Одесские электросети" заявили, что будут обжаловать его в суде.
Также в компании добавили, что из-за обстрелов страны-террористки в Одесской области пострадали 65 энергообъектов. Поэтому специалистам ДТЭК приходилось пять раз "поднимать энергетику региона с нуля".
Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора,
– подчеркнули в компании.
Поэтому в ДТЭК заявили, что будут прилагать все усилия, чтобы защитить "честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений".
Что происходит со светом в Украине: последние новости
- На 24 января производство электроэнергии в Украине незначительно увеличилось. Однако в сети все еще наблюдается существенный дефицит мощности.
- Ранее в Укрэнерго сообщили, что украинцы увеличили потребление электроэнергии из-за похолодания по всей стране. Также на дефицит повлияла последняя атака россиян 14 января, нанесшая существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
- 23 января в 7 областях применяли экстренные аварийные отключения света. Графики временно не действовали.