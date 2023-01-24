Однак не всі оператори системи розподілу електроенергії дотримуються їх. Про це повідомили на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП), пише 24 Канал.

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Оштрафовані уже 5 обленерго, однак це не кінець

За недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії НКРЕКП загалом уже оштрафувала уже 5 обленерго. З них на двох операторів штраф наклали 24 січня. Загалом, мовиться про:

"ДТЕК Київські електромережі",

"ДТЕК Одеські електромережі",

"Вінницяобленерго",

"Волиньобленерго",

"Чернівціобленерго".

Однак комісія не перестає перевіряти діяльність обленерго і на наступні засідання перенесла розгляд можливого застосування штрафів до "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".

"ДТЕК Одеські електромережі" подасть до суду

В Одесі категорично не погодилися зі штрафом від НКРЕКП, тож у "ДТЕК Одеські електромережі" заявили, що оскаржуватимуть його у суді.

Також у компанії додали, що через обстріли країни-терористки в Одеській області постраждали 65 енергооб'єктів. Через це фахівцям ДТЕК доводилося п'ять разів "підіймати енергетику регіону з нуля".

Жодна країна у світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі. В таких умовах, енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами. Героїзм українських енергетиків не може ставиться під сумнів рішенням регулятора,

– підкреслили у компанії.

Тож у ДТЕК заявили, що докладатимуть усіх зусиль, щоб захистити "чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень".

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