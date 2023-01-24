Однак не всі оператори системи розподілу електроенергії дотримуються їх. Про це повідомили на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП), пише 24 Канал.
Варте уваги У Раді прогнозують, що терміни відключень електроенергії можуть стати більшими
Оштрафовані уже 5 обленерго, однак це не кінець
За недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії НКРЕКП загалом уже оштрафувала уже 5 обленерго. З них на двох операторів штраф наклали 24 січня. Загалом, мовиться про:
- "ДТЕК Київські електромережі",
- "ДТЕК Одеські електромережі",
- "Вінницяобленерго",
- "Волиньобленерго",
- "Чернівціобленерго".
Однак комісія не перестає перевіряти діяльність обленерго і на наступні засідання перенесла розгляд можливого застосування штрафів до "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".
"ДТЕК Одеські електромережі" подасть до суду
В Одесі категорично не погодилися зі штрафом від НКРЕКП, тож у "ДТЕК Одеські електромережі" заявили, що оскаржуватимуть його у суді.
Також у компанії додали, що через обстріли країни-терористки в Одеській області постраждали 65 енергооб'єктів. Через це фахівцям ДТЕК доводилося п'ять разів "підіймати енергетику регіону з нуля".
Жодна країна у світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі. В таких умовах, енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами. Героїзм українських енергетиків не може ставиться під сумнів рішенням регулятора,
– підкреслили у компанії.
Тож у ДТЕК заявили, що докладатимуть усіх зусиль, щоб захистити "чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень".
Що відбувається зі світлом в Україні: останні новини
- Станом на 24 січня виробництво електроенергії в Україні незначно збільшилось. Однак у мережі все ще спостерігається суттєвий дефіцит потужності.
- Раніше в Укренерго повідомили, що українці збільшили споживання електроенергії через похолодання по всій країні. Також на дефіцит вплинула остання атака росіян 14 січня, яка завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
- 23 січня у 7 областях застосовували екстрені аварійні відключення світла. Графіки тимчасово не діяли.