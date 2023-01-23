Аварійні вимкнення на Волині області ввели з 9:00. Про це повідомили у "Волиньобленерго". Згодом у "Львівобленерго" теж проінформували про аварійні відключення.

Важливо Відключення світла в Україні 23 січня: графіки та перелік міст

Перевищення лімітів

Енергетики пояснили, що відключення ввели через перевищення ліміту споживання.

Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють – тривалість відключення може змінюватись,

– зазначили в обленерго.

Пояснюють, що ці заходи допоможуть уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів. Також це потрібно, щоб не сталось системної аварії.

В обленерго закликали жителів слідкувати за інформацією на офіційному сайті. Там повідомлять, коли буде повернення до графіків.

Збільшилось споживання електрики

Напередодні, 22 січня, в Укренерго повідомляли, що українці збільшили споживання електроенергії. Причина – похолодання по всій країні. Крім того, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб українці стабільно мали світло. Однак відновлення стає все складнішим.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.