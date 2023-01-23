Сначала аварийные отключения применили на Волыни и Львовской области. Затем список регионов расширили.

Важно Отключение света в Украине 23 января: графики и перечень городов

Превышение лимитов

Энергетики объяснили, что отключение было введено из-за превышения лимита потребления.

Графики временного отключения при применении аварийной разгрузки не действуют – продолжительность отключения может изменяться,

– отметили в облэнерго.

Где ввели аварийные исключения:

В Харьковской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Волынский,

Львовской областях.

В "Укрэнерго" сразу предупредили, что экстренные отключения возможны также и в других регионах . После этого аварийные отключения применили и в Хмельницкой области.

Объясняют, что эти меры помогут избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей. Также это нужно, чтобы не произошло системной аварии.

В облэнерго призвали жителей следить за информацией на официальном сайте. Там сообщат, когда будет возвращение к графикам.

Увеличилось потребление электричества

Накануне, 22 января, в Укрэнерго сообщалось, что украинцы увеличили потребление электроэнергии. Причина – похолодание по всей стране. Кроме того, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы у украинцев стабильно был свет. Однако восстановление становится все сложнее.

Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.