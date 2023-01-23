Сначала аварийные отключения применили на Волыни и Львовской области. Затем список регионов расширили.
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Превышение лимитов
Энергетики объяснили, что отключение было введено из-за превышения лимита потребления.
Графики временного отключения при применении аварийной разгрузки не действуют – продолжительность отключения может изменяться,
– отметили в облэнерго.
Где ввели аварийные исключения:
- В Харьковской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Волынский,
- Львовской областях.
В "Укрэнерго" сразу предупредили, что экстренные отключения возможны также и в других регионах . После этого аварийные отключения применили и в Хмельницкой области.
Объясняют, что эти меры помогут избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей. Также это нужно, чтобы не произошло системной аварии.
В облэнерго призвали жителей следить за информацией на официальном сайте. Там сообщат, когда будет возвращение к графикам.
Увеличилось потребление электричества
Накануне, 22 января, в Укрэнерго сообщалось, что украинцы увеличили потребление электроэнергии. Причина – похолодание по всей стране. Кроме того, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
Энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы у украинцев стабильно был свет. Однако восстановление становится все сложнее.
Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.