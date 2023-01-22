Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло меняется на морозы.

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Потребление электроэнергии: несколько больше чем вчера. Дефицит мощности остается существенным,

– говорится в сообщении.

В то же время благодаря выходным, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки.

Обратите внимание! В Укрэнерго напомнили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Также в прифронтовых районах Донбасса из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

Заживление энергосистемы становится сложнее

Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими атаками. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.