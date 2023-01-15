Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, это уже была 12-я массированная ракетная атака на украинскую энергосистему.

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К сожалению, российские оккупанты во время вчерашнего обстрела попали в один из энергетических объектов. Последствия удара оказались достаточно серьезными. Они попали буквально в "сердце" энергетического объекта.

Атаки на украинскую энергосистему происходят почти каждый день

Как отметил Белявский, российские оккупанты регулярно обстреливают объекты энергосистемы вблизи линии фронта. Такие атаки проходят почти каждый день. Украинская энергосистема целостная, поэтому даже такие удары влияют на нее.

К счастью, российским захватчикам не удается сделать полный блэкаут в Украине. Энергетики и военные делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Почему россияне так и не могут достичь полного блэкаута – я бы не стал рассказывать. Эта информация может помочь врагу. Могу заверить, что наши энергетики и славные ВСУ делают все возможное, чтобы инцидента такого масштаба у нас не было,

– заметил Белявский.

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