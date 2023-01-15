Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, це вже була 12 масована ракетна атака на українську енергосистему.

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На жаль, російські окупанти під час вчорашнього обстрілу поцілили в один з енергетичних об'єктів. Наслідки удару виявилися досить серйозними. Вони влучили буквально в "серце" енергетичного об'єкта.

Атаки на українську енергосистему відбуваються майже кожного дня

Як наголосив Білявський, російські окупанти регулярно обстрілюють об'єкти енергосистеми поблизу лінії фронту. Такі атаки відбуваються майже кожного дня. Українська енергосистема цілісна, тому навіть такі удари впливають на неї.

На щастя, російським загарбникам не вдається зробити повний блекаут в Україні. Енергетики та військові роблять все можливе, щоб цього не сталося.

Чому росіяни так і не можуть досягнути повного блекауту – я б не став розповідати. Ця інформація може допомогти ворогу. Можу запевнити, що наші енергетики і славні ЗСУ роблять все можливе, аби інциденту такого масштабу в нас не було,

– зауважив Білявський.

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