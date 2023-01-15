24 Канал публікує актуальну інформацію про відключення електроенергії у регіонах України. Після вчорашньої атаки росіян є влучання у 6 областях – дефіцит потужності суттєво зріс. Чи буде світло у вашій домівці – читайте далі.
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У Києві аварійні відключення
У столиці 15 січня вимушено застосовано аварійні відключення електроенергії. Графіки наразі неактуальні. Як тільки ситуація покращиться, Київ повернеться до планових вимкнень.
Наразі ж ситуацію моніторити можна на сайті ДТЕК Київські електромережі, перевірити поточні відключення за цим посиланням.
Відключення у Рівному
У Рівному пояснили, що після нової атаки ворога, світло можуть вимикати більше ніж заявлено. Графіки відключень електроенергії у неділю, 15 січня:
Зазначають, що відключення можуть не співпадати із фактичними графіками за умови екстрених або аварійних відключень.
Графік для Запоріжжя
У Запоріжжі діятимуть три черги відключення електроенергії 15 січня. Зазначають, що час відключень орієнтовний, тобто між перемиканнями черг можуть бути неточності.
Графік відключення світла у Запоріжжі / Інфографіка "Запоріжжяобленерго"
Відключення в Івано-Франківську
В області повідомили, що на 15 січня диспетчером НЕК "Укренерго" доведений нічний ліміт для області 182,6 МВт.
Денний ліміт становить 262,89 МВт. Схема вимкнень електроенергії 3+/3-.
Орієнтовний графік відключень:
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- з 04:00 до 05:00, з 10:00 до 11:00, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерги 1.3, 1.4
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- З 01:00 до 02:00, з 07:00 до 08:00, з 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
2 черга:
Підчерга 2.1, 2.2
- З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 - черги будуть вимкнені;
- З 03:00 до 04:00, з 09:00 до 10:00, з 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 – можливе вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 2.3, 2.4
- З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 - черги будуть вимкнені;
- З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 07:00, з 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
3 черга:
Підчерги 3.1, 3.2
- З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 3.3, 3.4
- З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00 та з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, з 17:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Відключення у Сумах
До 8:00 15 січня в Сумах та області електрику вимикатимуть за графіком +4/-2 . З 08.00 до кінця доби 15 січня планується дія графіків у режимі -4/+2, повідомили в "Сумиобленерго".
Відключення світла у Сумах / Інфографіка "Сумиобленерго"
У Вінниці стабілізаційні графіки відключень
15 січня у Вінниці та області діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії:
- 1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
Графік відключень світла у Вінниці 15 січня / Інфографіка "Вінницяобленерго"
Відключення у Черкасах
В області повідомили, за оперативною командою "Укренерго", по всій Черкащині з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень.
- 00:00 – 02:00
- 04:00 – 08:00
- 10:00 – 14:00
- 16:00 – 20:00
- 22:00 – 24:00
- 02:00 – 06:00
- 08:00 – 12:00
- 14:00 – 18:00
- 20:00 – 24:00
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00-16:00
- 18:00-22:00
У Дніпрі та Одесі – аварійні вимкнення
Наразі у Дніпропетровській та Одеській областях складна ситуація зі світлом. Потужностей критично не вистачає, ситуація погіршилась після масованої атаки 14 січня. Наразі в областях не діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії, натомість запроваджено екстренні вимкнення.
Перевірити наявність поточних відключень:
Яка ситуація зі світлом у Харкові
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що до 1 години ночі 15 січня завдяки роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання вдалось відновити.
Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів. Зазначають також, що роботу метро вдалось відновити.
Водночас графіки аварійних відключень продовжують діяти.
У Львові діють графіки планових відключень
Станом на 9 ранку у Львівській області 15 січня застосовують лише графік погодинного відключення електроенергії.
Графіки відключень світла у Львові: