Так, перші повідомлення про вибухи на Львівщині появилися о 15:39. А вже згодом у Львівській ОВА повідомили про влучання по критичній інфраструктурі.

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Влучання може призвести до перебоїв

Максим Козицький повідомив, що влучання по об'єкту критичної інфраструктури відбулося не у самому місті, а в області. Через це у львів'ян можливі перебої з постачанням води та електроенергії.

Ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!

– написав Максим Козицький.

Ракетний обстріл Львова

Зазначимо, що в області ефективно працює ППО. Так, о 15:39 з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині, які лунали внаслідок саме роботи захисників України.

Ба більше, у мережі повідомили, що сили ППО також збили одну російську ракету над областю.

Зверніть увагу! Суворо заборонено фіксувати на фото та відео та публікувати у мережі не лише прильоти, а й роботу української ППО, адже це може призвести до коригування вогню!

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