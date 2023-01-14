Так, перші повідомлення про вибухи на Львівщині появилися о 15:39. А вже згодом у Львівській ОВА повідомили про влучання по критичній інфраструктурі.
Важливо По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
Влучання може призвести до перебоїв
Максим Козицький повідомив, що влучання по об'єкту критичної інфраструктури відбулося не у самому місті, а в області. Через це у львів'ян можливі перебої з постачанням води та електроенергії.
Ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!
– написав Максим Козицький.
Ракетний обстріл Львова
Зазначимо, що в області ефективно працює ППО. Так, о 15:39 з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині, які лунали внаслідок саме роботи захисників України.
Ба більше, у мережі повідомили, що сили ППО також збили одну російську ракету над областю.
Масована ракетна атака 14 січня: що відомо
- Зранку 14 січня глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія підняла у небо 17 ворожих стратегічних бомбардувальників. Тож він зазначив, що можлива нова масована ракетна атака.
- Зафіксували також у Чорному морі рух російських кораблів. Там ворог вивів 5 ракетоносіїв, кількість "Калібрів" на яких може сягати 36.
- Після оголошення повітряної тривоги над Україною очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни запустили ракети з Півдня. Вони летять на Вінницьку область, а також є загроза ракетного удару на Житомирщині.