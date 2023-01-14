Повітряна тривога у Львові прозвучала о 15:00, а вже о 15:30 мер Андрій Садовий заявив, що є висока загроза ракетних обстрілів.

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Загроза ракетних обстрілів

Також про високу ймовірність ракетних обстрілів Львова повідомили й у повітряному командуванні "Захід" та Львівській ОВА.

Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило "двох стін". Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу,

– повідомив Максим Козицький.

Вибухи у Львівській області

Уже згодом, о 15:39 з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині. Однак, на щастя, вони лунають не через влучання ворожих ракет, а через роботу ППО.

Ба більше, у мережі повідомляють, що захисники нашого неба збили уже одну російську ракету над областю.

Зверніть увагу! Суворо заборонено фіксувати на фото та відео та публікувати у мережі не лише прильоти, а й роботу української ППО, адже це може призвести до коригування вогню!

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