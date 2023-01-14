Воздушная тревога во Львове прозвучала в 15:00, а уже в 15:30 мэр Андрей Садовый заявил, что есть высокая угроза ракетных обстрелов.

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Угроза ракетных обстрелов

Также о высокой вероятности ракетных обстрелов Львова сообщили в воздушном командовании "Запад" и Львовской ОВА.

Жители Львовщины, есть угроза ракетного удара. Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило "двух стен". Как только угроза пройдет, сообщу. Не игнорируйте уведомление о воздушной тревоге,

– сообщил Максим Козицкий.

Взрывы во Львовской области

Уже впоследствии в 15:39 появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Однако, к счастью, они раздаются не из-за попадания вражеских ракет, а из-за работы ПВО.

Более того, в сети сообщают, что защитники нашего неба сбили уже одну российскую ракету над областью.

Обратите внимание! Строго запрещено фиксировать на фото и видео и публиковать в сети не только прилеты, но и работу украинского ПВО, ведь это может привести к корректировке огня!

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