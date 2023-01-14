Так, первые сообщения о взрывах во Львовской области появились в 15:39. А уже впоследствии во Львовской ОВА сообщили о попадании по критической инфраструктуре.
Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов
Попадание может привести к перебоям
Максим Козицкий сообщил, что попадание по объекту критической инфраструктуры произошло не в самом городе, а в области. Поэтому у львовян возможны перебои с поставкой воды и электроэнергии.
Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!
– написал Максим Козицкий.
Ракетный обстрел Львова
Отметим, что в области эффективно работает ПВО. Так, в 15:39 появились первые сообщения о взрывах на Львовщине, которые звучали в результате работы защитников Украины.
Более того, в сети сообщили, что силы ПВО также сбили одну российскую ракету над областью.
Массированная ракетная атака 14 января: что известно
- Утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия подняла в небо 17 вражеских стратегических бомбардировщиков. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Зафиксировали также в Черном море движение русских кораблей. Там враг вывел 5 ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления воздушной тревоги над Украиной глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летят на Винницкую область, а также есть угроза ракетного удара на Житомирщине.